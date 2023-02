Rapinò due giovani a Prato: arrestato 34enne

I carabinieri di Jolo a Prato, nella mattinata di ieri, al termine di complessa ed articolata attività di indagine relativa a due rapine consumate in città, dopo non poche difficoltà dovute al fatto che si trattava di un senza fissa dimora, hanno rintracciato a Prato e arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, pregiudicato, in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dall’ufficio del gip del tribunale di prato in data 17 febbraio scorso.

L’uomo, tra la meta’ di gennaio ed i primi giorni del mese di febbraio, si era reso responsabile di due rapine ai danni di due giovani pratesi, ai quali aveva puntato un coltello, mentre erano in strada, facendosi consegnare in un caso la borsa contenente denaro e carte di credito e nell’altro il portafoglio ed un iphone 13.

Il pregiudicato e’ stato associato presso il carcere di prato a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.