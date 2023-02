Scacchi, in biblioteca al via il corso per imparare a giocare

Imparare l'arte degli scacchi, un gioco antico e interessante, senza età, si può anche in biblioteca. La Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Fucini è pronta infatti a ospitare il Corso di scacchi, un'attività riservata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa fra 6 e 16 anni di età, promossa con la collaborazione dell'Asd Empoli Scacchi.



Complessivamente le lezioni, al via sabato 11 marzo 2023 alle ore 16, saranno dieci: i temi trattati vanno dalle regole ai finali semplici, dai tatticismi di base ai principi di apertura fino ai principi di strategia.



Per avere maggiori informazioni oppure per effettuare le iscrizioni, è necessario contattare la biblioteca chiamando lo 0571 757873 oppure inviando una mail all'indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa