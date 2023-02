Spaccio, in un pomeriggio una denuncia e un arresto a Scandicci

Nella giornata di ieri i carabinieri di Scandicci hanno denunciato e arrestato due persone, in due operazioni distinte, per spaccio di stupefacenti.

Nel primo caso un 18enne, di origini egiziane, è stato denunciato perché trovato nelle vicinanze della fermata della tramvia Aldo Moro in possesso di circa 50 grammi di hashish.

È stato invece arrestato in flagranza di reato un 23enne, nigeriano, sorpreso dai carabinieri mentre cedeva una dose di eroina ad una 49enne. In particolare i militari hanno monitorato i movimenti sospetti dell'uomo che si aggirava con una bicicletta nella zona di via de Rossi e via Romero. Appena notato lo scambio, i carabinieri hanno bloccato il 23enne che non ha opposto resistenza. La donna è stata segnalata come assuntrice mentre per il giovane è scattato l'arresto, convalidato oggi nel giudizio direttissimo con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.