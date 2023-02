La Guardia di Finanza ha individuato una donna che svolgeva abusivamente la professione di mediatrice immobiliare. Dopo aver scoperto il soggetto, i finanzieri hanno avviato una formale attività di controllo, nel corso della quale è emerso come la donna interagisse fattivamente con le parti (acquirenti e venditori) sin dalla individuazione di un immobile, alle successive fasi di proposta di acquisto e compromesso, fino al conclusivo rogito notarile. Ciò, sebbene non avesse i requisiti previsti dalla L. 39/89 (e successive modifiche) per svolgere la professione di agente immobiliare.

È stata emessa la pesante sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 15mila euro.

La Guardia di Finanza proseguirà interventi analoghi su tutta la provincia affinché, soprattutto in questo periodo di grave disagio economico-sociale, sia tutelata l’economia legale e salvaguardato il lavoro di coloro che si muovono nel rispetto delle regole. Fondamentale si rileverà altresì il consueto fattivo rapporto di collaborazione istituzionale con le Associazioni di categoria e la CCIAA, cui ultimamente si sta dando rinnovato slancio con nuove intese e accordi interistituzionali.