Alla guida dopo aver bevuto, 4 patenti ritirate in una notte tra Cecina e Livorno

Notte di controlli tra Cecina e Livorno da parte dei carabinieri, lungo le strade e nei centri cittadini, per la sicurezza alla guida e la repressione dell'uso di droghe e abuso di alcol. La Compagnia di Cecina durante il servizio ha controllato 5 esercizi pubblici e luoghi di ritrovo notturno di giovani, identificando 80 persone e fermando 50 veicoli. Durante i controlli due persone sono state denunciate perché alla guida in stato di ebbrezza. Scattato il ritiro della patente mentre in un caso i militari hanno proceduto anche al sequestro del mezzo poiché il tasso alcolemico rilevato al conducente è risultato 2,86 g/l, 5 volte oltre il limite consentito. Elevato anche il tasso alcolemico dell'altro guidatore sanzionato, 1,51 g/l.

Elevata un'ulteriore sanzione amministrativa ad un neo patentato, che ha perso il controllo della propria auto termiando la marcia contro un muro. Il giovane, sottoposto al test con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,47 g/l. Durante i controlli tre giovani sono stati trovati in possesso di un totale di 5 grammi di sostanza stupefacente, sequestrata, e sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione ad uso personale. Ritirata la patente al giovane che era alla guida. Complessivamente, spiegano i militari, sono state elevate sanzioni per infrazioni al codice della strada per circa 1000 euro.

Controlli anche in città a Livorno, dove i carabinieri impiegati con numerose pattuglie, anche in abiti civili, si sono diretti nei quartieri della movida e lungo le strade più trafficate. Identificate 71 persone e controllati 38 veicoli. Tra questi, un neopatentato è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza perché, fermato con la propria moto, è risultato avere un tasso alcolemico di 0,37 g/l e come ricordato dai militari, ai neopatentati non è consentita l'assunzione di alcol entro il limite consentito prima di mettersi alla guida. Elevata un'altra sanzione per mancata revisione del veicolo.