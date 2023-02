Sulla A11 Firenze-Pisa nord, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese.

