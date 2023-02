Il coach castellano Alessandro Magro conquista la Coppa Italia

Il basket castellano può applaudire un 'suo' figlio divenuto vincitore di una Coppa Italia. Si tratta di Alessandro Magro, cresciuto tra le fila dell'Abc castellana. L'head coach del Basket Brescia Leonessa era volato in azzurro alla Nazionale U20, ma con gli stessi colori della squadra lombarda ha ottenuto una storica coppa contro la Virtus Bologna. Il risultato è di 84-76 ma aldilà dei numeri è il lavoro del coach e della sua squadra a valere più di ogni altra cosa. La ripartenza da sfavorita, con la posizione non invidiabile da ottava in campionato (zona retrocessione), ha mostrato una partita eccellente contro un'altra potenza come Pesaro in semifinale.