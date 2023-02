Empoli sulla Stazione Spaziale Internazionale, il Pontormo si prepara

È fissato per il prossimo giovedì 23 febbraio l’incontro, via radio, tra gli studenti dell’Istituto Superiore di istruzione "Il Pontormo" e l’Astronauta Giapponese Koichi Wakata che attualmente si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Grazie ai Radioamatori della Sezione ARI di Empoli, che metteranno a disposizione dell’istituto Il Pontormo le apparecchiature e le conoscenze tecniche per poter il effettuare il collegamento, 15 studenti porranno delle domande all’Astronauta che cercherà di soddisfare la loro curiosità.

Per l’evento saranno impiegati 12 radioamatori della sezione Ari di Empoli, 3 radioamatori della AMSAT Italia (Associazione che accoglie gli operatori radio satellitari) tutti con precisi compiti operativi già affidati. L’appuntamento del 23 Febbraio giunge al termine di un lungo percorso didattico intrapreso dall’Istituto Pontormo a riguardo dell’esplorazione dello spazio e di tutto ciò che è connesso.

Da parte loro i Radioamatori sono stati impegnati negli ultimi 6 mesi in prove e simulazioni di collegamento per arrivare ben preparati all’appuntamento. L’evento, vista la sua importanza, dato che è l’unico collegamento programmato tra la ISS ed un istituto scolastico italiano almeno in questo primo semestre 2023, ha avuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, del Comune di Empoli e della Banca Cambiano 1884 s.p.a.

L’evento sarà trasmesso in streaming sui seguenti canali social: https://www.youtube.com/live/ff4pEr39kVI?feature=share - https://www.ilpontormoempoli.edu.it/notizie/la-vita-della-scuola/eventi-e-attivita/1468-spazio-al-pontormo.html

Fonte: Sezione Ari di Empoli