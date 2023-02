Il Cuoio piange Giancarlo Falaschi, imprenditore con la passione dello sport

È scomparso all'età di 82 anni Giancarlo Falaschi, noto imprenditore della zona del Cuoio. Falaschi ha lasciato famiglia e affetti nella giornata di ieri, sabato 18 febbraio.

Classe 1940, nato a Ponte a Egola ma residente a Staffoli, l'imprenditore era molto conosciuto per le sue attività sul territorio. Tra queste la LMF Biokimica di cui è stato socio fondatore nel 1976, ma anche per l'Oasi al Lago di San Donato, sempre ad opera di Falaschi. Una vita trascorsa a lavoro, nella ditta di prodotti chimici che trova sede a Santa Croce sull'Arno e in altre città italiane, dove Falaschi ha continuato ad essere attivo e presente fino al 2017, anno in cui fu colpito da un malore. Una vita però mossa anche dalle passioni, quella per la ristorazione e lo sport. Alla fine degli anni '90 infatti, Falaschi realizza uno dei suoi sogni nel cassetto fondando l'attuale Oasi al Lago, nel territorio di Santa Maria a Monte. Partito da una semplice baracchina di fronte allo specchio d'acqua, l'imprenditore come raccontato dalla famiglia, ha creato l'attuale spazio oggi con ristorante. Il tutto per inseguire un desiderio che aveva da sempre, "gli piaceva stare a contatto con gli altri - dice la figlia Carla Falaschi - per questo ha sempre detto di voler fare anche questa esperienza, per far stare bene le persone anche a tavola in convivialità". E poi c'era lo sport, un altro grande amore di Giancarlo Falaschi, in particolare super appassionato di ciclismo: "È stato molto attivo nel settore sportivo, per tanti hanni ha sponsorizzato il ciclismo di Santa Croce, la pallavolo e più squadre di calcio" dice ancora la figlia, che ha voluto affidare a gonews.it il ricordo del padre.

Giancarlo Falaschi lascia la moglie Mara e tre figli, Carla, Silvio e Francesco. "Era una persona estremamente disponibile e gentile, molto generoso, un amico fidato" racconta Carla Falaschi. "In molti si confidavano con lui o gli chiedevano consigli, proprio per questa sua capacità di essere presente per tutti. Ha lasciato un vuoto enorme, testimoniato nelle ultime ore anche dalle tante visite e messaggi ricevuti".

L'ultimo saluto a Giancarlo Falaschi si terrà domani mattina, con partenza da Staffoli alle 10.30 e cerimonia funebre alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Ponte a Egola.