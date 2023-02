Questa mattina un hotel in disuso a Firenze è stato oggetto di un'occupazione lampo da parte di circa ottanta persone. Sul posto, in via Pistoiese alla periferia della città, sono intervenute le forze dell'ordine, la polizia municipale e i servizi sociali del Comune di Firenze.

Non si sarebbe verificato nessun disordine poiché, le persone che hanno occupato lo stabile, dopo una mediazione avrebbero lasciato l'immobile spontaneamente.