I Berserker vincono a Rosignano e portano a casa 5 punti

Vittoria con punto bonus per i Berserker che espugnano il campo di Rosignano, con una prestazione non eccellente, ma efficace. La partita resta pressoché a senso unico sia nel primo, che nel secondo tempo, grazie al pacchetto di mischia efficace nelle fasi statiche, sia in attacco, che in difesa.

Anche la ferrea disciplina dei guerrieri è stata fondamentale per portare a casa il risultato, a differenza degli avversari, che hanno collezionato una serie di cartellini gialli. Il tabellone poteva essere stato mosso meglio con una migliore manualità, ma con una tripletta del solito Merlotto e una meta di capitan Goretti, i Berserker aggiungono 5 punti in classifica e confermano il primato.

Livorno (cadetta) 5-27 Berserker

Formazione: Niccolini P., Lassi, Cavallaro, Simoncini D., Vincelles, Goretti (c), Cameli, Merlotto, Niccolini S., Banti, Burgassi, Alessandri, Goldman, Tomasulo, Niccolini L.

A disposizione: Popescu, Ferzola, Simoncini A., Parenti, Venturini, Garinei, Scaglione

Allenatore: Firenzani

A segno: Merlotto, Merlotto (Trasf. Tomasulo), Goretti, cdp Tomasulo, Merlotto (Trasf. Niccolini L.)