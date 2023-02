Il derby è dei Gialloblu: Castelfiorentino vince 56-50 contro Basket Certaldo

Con le unghie e con i denti. Il Gialloblu Castelfiorentino resta aggrappato alla corsa verso un posto nei playoff portando a casa una gara che non è mai come le altre. Il derby con il Basket Certaldo si chiude con la vittoria castellana che sul 56-50 finale ribalta anche il -2 subito nel match di andata (57-55 il finale a Certaldo). E se è vero che il derby della Valdelsa non ha regalato particolari emozioni al pubblico sugli spalti, è vero altrettanto che contava portarlo a casa. Detto, fatto.

Nonostante una prestazione sottotono, i ragazzi di coach Dario Chiarugi guidano per quaranta minuti una gara fatta di strappi, ora da una parte ora dall’altra. Dopo un primo quarto chiuso sul +1 (11-10), la musica non cambia di molto nella seconda frazione, con Zampacavallo e compagni che vanno all’intervallo sul 28-25. Attacchi sterili al rientro dagli spogliatoi, con tanti errori da entrambe le parti (9-8 il parziale della frazione) che lasciano praticamente invariato il divario alla terza sirena: 37-33. Nell’ultimo quarto i gialloblu continuano a tenere saldo il controllo e nella volata amministrano il vantaggio portando a casa due punti importantissimi, anche in vista della prossima complicatissima sfida sul parquet della capolista Laurenziana, in programma domenica alle ore 18.30.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET CERTALDO 56-50

Tabellino: Turini 12, Ciampolini 3, Talluri J. 8, Flotta 5, Cavini 6, Talluri T. 2, Mugnaini 4, Iserani 7, Dragoni 9, Buti, Cetti ne, Pratelli ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 11-10, 28-25 (17-15), 37-33 (9-8), 56-50 (19-17)

Arbitri: Forte e Cavallo di Siena.