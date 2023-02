Passaporti, dal Siulp: "Ritmi serratissimi al commissariato Empoli, aumentare l'organico"

Con piacere e contestuale amarezza questo sindacato ha preso conoscenza degli articoli

stampa relativi all’operato della PAS (Polizia Amministrativa e Sociale) operante presso il

Commissariato di Empoli.

Se da una parte, infatti, viene giustamente e correttamente dato lustro all’impegno profuso

da quella e dalle altre articolazioni del Commissariato per dare risposte all’altezza di un

territorio così ampio e complesso quale quello di competenza, dall’altra non si sottolinea

che tutto ciò è possibile solo grazie all’impegno degli operatori che, assolutamente

insufficienti per quella realtà, per poter assicurare quei risultati sono costretti a ritmi e orari di lavoro serratissimi.

Questo riporta sotto i riflettori ciò che il SIULP sostiene da sempre evidenziando, per quel

Commissariato, la necessità di organici e strumenti di lavoro ben più corposi degli attuali

che, in quel contesto, ad oggi, rappresentano una “coperta troppo corta” che

inevitabilmente rischia – in base alle scelte che di volta in volta vengono fatte – di

rafforzare un settore in danno di un altro.

Non è più pensabile che, dopo anni in cui in ogni modo si sono evidenziate e stigmatizzate

criticità, per il buon andamento di quella struttura si confidi unicamente sul senso di

responsabilità degli operatori finanche, addirittura, su quello del Sindacato stesso che

talvolta si vede costretto a dover scegliere “il male minore”.

E’ per questo che, nuovamente, il SIULP Fiorentino, plaudendo all’impegno profuso

quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato il cui operato, oggi, è

agli onori della cronaca, torna con forza a chiedere per quella realtà un incremento

corposo di personale ma anche di mezzi di lavoro indispensabili a garantire a quel

territorio standard di sicurezza e servizi all’altezza delle aspettative perché, come detto,

tutto ciò non può essere ottenuto mediante il riscorso a “soluzioni tampone” ottenute

mediante rocamboleschi artifizi operati su di una “coperta troppo corta” e ormai logora.

Fonte: Siulp