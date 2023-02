Scontro frontale tra due auto a Marina di Pisa, muore un 32enne

Tragedia nelle prime ore del mattino sul litorale pisano, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale e una persona ha perso la vita. È successo poco dopo le 6.30 in viale D'Annunzio a Marina di Pisa.

Nell'impatto tra le due auto, due persone sono rimaste coinvolte. Un giovane di 32 anni è deceduto, l'altra persona di 41 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto, alle porte di Marina, sono interveuti i soccorsi della Croce Rossa e Pubblica Assistenza di Pisa, i vigili del fuoco di Pisa e la polizia municipale.

Secondo quanto ricostruito al momento il 32enne si trovava alla guida della sua auto quando, in prossimità di una curva, si sarebbe scontrato frontalmente con l'altra auto che procedeva in direzione opposta. Nulla hanno potuto fare i soccorsi per il 32enne, sarebbe morto sul colpo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale.