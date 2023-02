Trova la borsa smarrita del titolare de All'Antico Vinaio e gliela riporta: "L'onestà vince sempre"

"L'onestà vince sempre". Così si conclude la vicenda dello smarrimento della borsa di Tommaso Mazzanti, proprietario de All'Antico Vinaio, la famosa schiacciateria che da Firenze ha allargato i suoi confini in Italia fino agli Stati Uniti d'America. Oggi tramite social il titolare aveva raccontato, in un video, dello smarrimento della borsa nella serata di sabato 18 a Bagno a Ripoli, descrivendo la zona in cui poteva averla persa. Dentro al borsello ci sono "gli oggetti personali che non mi interessano, i documenti si rifanno - dice Mazzanti in video - ma più che altro c'è il passaporto che ho fatto con mia moglie quando ci siamo sposati, che contiene tutti i nostri viaggi e ha un valore affettivo disumano". Mazzanti ha dunque lanciato un appello ai followers per aiutarlo a ritrovare il prezioso passaporto, con ricompensa, chiedendo di condividere il video e innescare un passaparola.

Il messaggio ha raggiunto quasi 400 condivisioni e in serata per Mazzanti è arrivata la bella notizia, che ha reso pubblica sempre tramite social. Il borsello e il passaporto sono infatti tornati nelle sue mani, e per annunciarlo ha postato una foto con la persona, oscurata da un grosso cuore rosso, che ha trovato e riconsegnato gli effetti personali. Sorridente, stringe in mano il passaporto: "L'onestà vince sempre" e ancora, "non sai che regalo immenso mi hai fatto!!" scrive Mazzanti, ringraziando la donna che ha consentito il ritrovamento e "i tantissimi che mi hanno aiutato nella ricerca".