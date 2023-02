Aggredito in strada a Firenze, due settimane di prognosi per un 15enne

Aggressione in strada ai danni di un 15enne fiorentino, che ha lamentato di essere stato colpito da un paio di altri minori in via Piagentina a Firenze, zona Bellariva. A soccorrere il giovane un passante adulto. Due le settimane di prognosi per il ragazzo.

La polizia spiega che il giovane sarebbe stato avvicinato da due giovani che in breve tempo lo hanno colpito a mani nude. Di contorno, altri 6 minori avrebbero assistito alla scena, senza colpirlo. Potrebbero esseresentiti come testimoni.

Non si tratterebbe questo di un caso di violenza a sfondo politico, come l'aggressione al liceo degli ultimi giorni, né di una baby gang. Il commissariato di San Giovanni è incaricato di indagare.