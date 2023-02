Alessia Macchia confermata Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna, nella seduta di gennaio 2023, ha deliberato la conferma di Alessia Macchia in qualità di Direttore Generale fino al 19 aprile 2026. Alessia Macchia, Direttore Generale in carica dal 20 aprile 2020, è laureata in Economia e vanta un ricco curriculum professionale, sia nel contesto privato sia in quello pubblico ed è stata, prima di questo incarico, Direttore Amministrativo della Asl di Lucca e Direttore Generale della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Dall’insediamento a oggi, Alessia Macchia ha contribuito a innovare l’organizzazione della Scuola Superiore Sant'Anna, affiancando la Rettrice Sabina Nuti nel processo di sviluppo e di crescita dell’ateneo.

“Sono estremamente felice – commenta Alessia Macchia - di questa conferma come Direttore Generale: la Scuola Superiore Sant'Anna sta vivendo un momento di grande sviluppo complessivo, tanti i progetti previsti nel piano strategico della Scuola e avviati in un periodo storico difficile come quello della pandemia legati alle tre missioni della Scuola ovvero formazione, ricerca, terza missione, nonché alla revisione organizzativa necessaria a sostenere lo sviluppo stesso. Preme sottolineare, uno per tutti, lo sviluppo immobiliare, settore dove la Scuola Superiore Sant'Anna sta crescendo grazie anche a soluzioni innovative per il sistema delle Amministrazioni Pubbliche”.

“Se mi guardo indietro – prosegue Alessia Macchia - è difficile fare il conto di tutti gli obiettivi centrati, grazie anche al supporto di un gruppo che è diventato sempre più una squadra. Ero convinta, e oggi lo sono ancora di più, del contributo fondamentale del personale tecnico amministrativo in questo processo di crescita, un ruolo da valorizzare sempre di più, anche individuando strumenti e modalità innovative. Adesso ci prepariamo alle nuove sfide, forti di quella spinta propulsiva guadagnata in un momento complesso che la Scuola Superiore Sant'Anna ha saputo trasformare in un punto di forza”.

Ad Alessia Macchia giungano le felicitazioni e gli auguri di buon lavoro della comunità accademica.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa