Arriva un mezzo di trasporto sociale per la Rsa Il Castello di Montelupo

La Residenza Sanitaria Assistenziale Il Castello di Montelupo Fiorentino avrà a disposizione un Fiat Doblò, destinato ad assistere chi ha bisogno

Parte nuovamente il servizio di trasporto sociale di Progetti del Cuore che, unitamente alla generosità delle attività del territorio, potrà garantire anche a Montelupo Fiorentino il servizio di mobilità gratuita rivolto a chi ha bisogno di assistenza. Anziani, ragazzi, bambini, disabili e famiglie in difficoltà del nostro comune avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di piccole e grandi necessità quotidiane: assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e tanto altro.

Progetti del Cuore collabora con le più importanti Istituzioni e Associazioni di volontariato con lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sul territorio. L’obiettivo prevalente dell’attività è il rafforzamento del senso di unione che lega la collettività, con uno sguardo speciale verso le fasce svantaggiate, che trovano assistenza quotidiana nei Progetti di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria.

Le aziende che parteciperanno potranno trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed “abbracciare” le persone più fragili della comunità, cercando di migliorarne la qualità di vita.

La RSA Il Castello potrà così continuare a occuparsi di coloro che sono meno fortunati, come fa ormai da anni.

"lI mezzo fornito da Progetti del Cuore serve per agevolare il trasporto degli anziani-residenti che soggiornano presso la struttura - dice il presidente Marco Tofani -. Per la Residenza Sanitaria Assistenziale Il Castello rappresenta certamente un valido aiuto in termini di spostamento e serve soprattutto per garantire la buona riuscita delle attività esterne alla struttura. Il mezzo verrà utilizzato per partecipare alle iniziative o alle attività che si svolgono sul territorio e consente di trasportare agevolmente anche persone in carrozzina. Viene utilizzato anche dalle associazioni di volontariato, come Misericordia e Pubblica Assistenza di Montelupo per garantire dei servizi alle persone anziane sia sul comune di Montelupo che in quelli limitrofi. Generalmente, in un anno, vengono organizzati circa 100 viaggi, anche se durante il covid abbiamo dovuto limitare il nostro servizio".

Fonte: Progetti del Cuore