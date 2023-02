Corsi di formazione Asev, dall'agronomo al modellista

Nuovi corsi e tante opportunità con la nuova programmazione di ASEV

Da oggi è possibile consultare il catalogo con l’offerta formativa dei corsi ASEV per il primo semestre del 2023. La nuova edizione del corso di qualifica Digital MKT specialist, per essere autonomi e competitivi nella ricerca di lavoro nel mondo digitale, e il corso con rilascio di certificato di competenze Amministrando, formazione in aula + stage in cui apprendere i fondamenti della contabilità e imparare ad utilizzare uno dei software gestionali più diffusi, ovvero il Team System.

Poi corsi brevi di inglese e informatica, contabilità, e a grande richiesta il corso CAD abbigliamento su software Modaris Lectra.

Sempre aperti i corsi per carrellista, per acquisire l’abilitazione alla guida del muletto, e haccp per chi opera o intende operare nel settore alimentare/ristorazione/turistico.

E poi tutti i corsi per la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: RSPP, preposti, RLS, formazione lavoratori pronto soccorso, antincendio con possibilità di percorsi ad hoc per le Aziende con la presentazione di piani per l’utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto.

Proseguono i numerosi percorsi destinati agli agricoltori che devono aggiornare il patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei fitosanitari. Disponibili anche i percorsi di aggiornamento per i distributori, ovvero coloro che vendono i prodotti. Gli agronomi dell’ASEV continueranno il lavoro in aula per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie.

Anche agriturismi e strutture ricettive con piscina privata ad uso pubblico potranno iscriversi per l’aggiornamento obbligatorio quinquennale e per la prima formazione sia per i responsabili che per gli addetti degli impianti tecnologici.

A seconda della tipologia del corso e del partecipante esiste la possibilità di finanziamenti tramite voucher formativi della Regione Toscana di prossima uscita.

Consulta il nostro sito www.asev.it oppure chiedi informazioni direttamente presso la segreteria di via delle fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario continuato 9:00 – 18:00 (venerdì 9:00 – 16:00) Telefono 0571 76650.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni o Chiara Borri scrivendo a v.sieni@asev.it oppure c.borri@asev.it

Fonte: ASEV - Ufficio stampa