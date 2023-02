Il 20enne finito in coma dopo lo schianto con la moto da cross contro l'arco dell'acquedotto Nottolini di Lucca è purtroppo morto ieri sera. Si chiamava Jeremy Bianchi ed è scomparso all'ospedale Cisanello di Pisa dopo il trasferimento d'urgenza in elisoccorso. Nonostante un delicato intervento chirurgico non c'è stato niente da fare purtroppo.