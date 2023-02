Lavori in via Cavour a Empoli, come cambia la viabilità

Mercoledì 22 febbraio 2023, su un tratto di via Cavour verranno effettuati alcuni lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale: la durata prevista per l’intervento è di un giorno, salvo condizioni meteo avverse.

Per permettere lo svolgimento delle attività si rendono necessari alcuni provvedimenti di viabilità temporanei alla circolazione veicolare e alla sosta, che interesseranno via Cavour e altre vie.

NEL DETTAGLIO – Dalle ore 8 del 22 febbraio 2023 fino a fine lavori, in via Cavour, tratto compreso tra il civico n.39 e l’intersezione con via Leonardo da Vinci, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; tratto compreso tra l’intersezione con via Fabiani e il civico n.39, strada senza sfondo e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso, residenti, frontisti, veicoli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, doppio senso di circolazione di marcia per i veicoli autorizzati al transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; su via Cavour dall’intersezione con via Leonardo Da Vinci, nel senso di marcia stradale per un tratto di circa 15 metri (3 stalli di sosta), divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli.

In via Ridolfi, all’intersezione con via Cavour, istituzione segnaletica verticale temporanea di STOP e obbligo di proseguire dritto; in via G. da Empoli, all’intersezione con via Fabiani, istituzione segnaletica verticale temporanea obbligo di svolta a sinistra; in via Leonardo da Vinci, a partire dall’intersezione con viale Buozzi fino al numero civico 72, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di tutti i veicoli.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa