Pnrr, percorso avviato per la digitalizzazione a Poggibonsi

Percorso avviato per concretizzare i progetti di transizione digitale su cui l’amministrazione comunale ha ottenuto finanziamenti sulle specifiche linee del PNRR. “Una opportunità che siamo stati pronti a cogliere – dice il sindaco David Bussagli – e con cui proseguire il processo di innovazione e digitalizzazione già in atto”.

Nell’ambito del PNRR, missione 1 componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, il Comune ha partecipato a tre bandi di finanziamento: ‘Abilitazione al cloud per le PA locali’, ‘Dati e interoperabilità - Piattaforma digitale nazionale dati’; ‘Servizi e cittadinanza digitale’. Complessivamente sono 605.000 euro le risorse che si renderanno disponibili al completamento dei progetti proposti. Centrale sarà l’adeguamento del sito web comunale in conformità con gli standard previsti dalle norme, per mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, nonché l’implementazione del portale dei servizi digitali concentrandoli in un unico spazio virtuale e garantendo agli utenti la possibilità di concludere l’iter procedurale online senza recarsi fisicamente allo sportello.

Sarà rafforzata l’adozione delle piattaforme nazionali di servizio digitale, lanciate con successo negli ultimi anni, incrementando la diffusione di PagoPA (piattaforma di pagamenti tra la PA e cittadini e imprese) e dell’app IO (che mira a diventare il punto di accesso unico per i servizi digitali della PA). Sarà aggiornato lo standard tecnologico di accesso ai vari portali in uso e saranno progressivamente integrati tutti i sistemi in uso presso l’Ente con l’introduzione di nuovi servizi come ad esempio la piattaforma unica di notifiche digitali, utile per spostare sui canali digitali il maggior volume possibile di interazioni, pur senza eliminare la possibilità della interazione fisica per chi voglia o non possa fare altrimenti.

“Un ulteriore forte impulso alla digitalizzazione dell’Ente che si traduce in accessibilità e semplificazione per cittadini e imprese – dice il sindaco – Un’azione centrale nel PNRR su cui la nostra amministrazione è già operativa. Un impegno che si accompagna ad altri sulla scuola, sulla rigenerazione, sulla sostenibilità, in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo, inclusione e innovazione”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa