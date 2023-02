Ceccarelli, il toscano più veloce di Jacobs: orgoglio da tutta la regione

C'è anche un po' di... azzurro-Pietrasanta, nello strepitoso 6''54 staccato sui 60 metri dal velocista toscano Samuele Ceccarelli agli Assoluti indoor di altletica leggera, tempo che gli è valso il tricolore di specialità davanti a “sua Maestà” Marcell Jacobs. Così commenta il Comune di Pietrasanta in una nota.

Da febbraio 2020, infatti, Ceccarelli ha eletto il “Falcone e Borsellino” di Marina come sede fissa di allenamento, agli ordini del tecnico versiliese Marco Del Medico che, da qualche anno, ha preso casa a Strettoia.

“E' una fortuna poter contare su un impianto del genere – dichiara proprio Del Medico – che, dopo i lavori di riqualificazione eseguiti dal Comune, è ancora più confortevole e sicuro. Abbiamo trovato sempre grande supporto da parte dell'Atletica Pietrasanta Versilia, di Nicola Vizzoni e di ogni singola persona che gestisce la struttura. Grazie a loro e a tutti coloro che, ogni volta, ci hanno messo a disposizione i luoghi e le attrezzature di cui avevamo bisogno: dalla tribuna coperta, preziosissima per non interrompere gli allenamenti in caso di pioggia, alla nuovissima pista che ha veramente pochi eguali, in Italia e non solo”.

“Siamo davvero felici e orgogliosi – dichiarano il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e l'assessore allo sport Andrea Cosci – che il nostro impianto abbia permesso a Samuele di prepararsi al meglio e, perché no, gli abbia anche portato fortuna. La rigenerazione del “Falcone e Borsellino”, per altro non ancora conclusa visto che sono in corso i lavori sulla nuova zona indoor, dov'era la vecchia pista di pattinaggio, è stata pensata anche per questo: avere una sede all'avanguardia per ospitare non solo grandi eventi sportivi, come la finale A “Bronzo” degli Assoluti su pista per società in programma a giugno, ma anche gli allenamenti degli atleti”.

Da domani (martedì 21, ndr) e fino a venerdì, Ceccarelli sarà di nuovo in pista a Marina per preparare al meglio la trasferta di Istanbul dove, sabato 4 marzo, si svolgeranno gli Europei indoor. “Spero che questo grande risultato di Samuele – conclude Del Medico – e la disponibilità di un campo di allenamento così confortevole e performante come il “Falcone e Borsellino” avvicinino sempre più ragazzi all'atletica. Saremmo felicissimi, anche in questi giorni, di accogliere al campo giovani e giovanissimi per dare loro l'opportunità di assistere alle nostre sedute di allenamento”.

Giani: "Straordinario come tutta l'atletica toscana"

“Non è certo la prima volta che un toscano vince il titolo italiano assoluto ai campionati indoor di atletica, ma l’oro conquistato da Samuele nella gara dei 60 metri ha dell’incredibile perché è riuscito a sconfiggere nientemeno che Jacobs, campione del mondo in carica della specialità e doppia medaglia d’oro sui 100 metri alle ultime Olimpiadi. A lui ed a tutto il movimento dell’atletica toscana, che ad Ancona ha mietuto importanti successi e medaglie preziose, va il mio ringraziamento e l’augurio di portare sempre più in alto il nome della Toscana”.

Così si è espresso questa mattina, lunedì 20 febbraio, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare lo straordinario successo ottenuto ieri dal massese Samuele Ceccarelli, 23 anni.

Ceccarelli, nativo di Massa, è tesserato per la Firenze Atletica Marathon. Si è imposto grazie a una partenza così veloce a cui Jacobs non è riuscito a porre rimedio. Il tempo di 6” 54 lo colloca al terzo posto di sempre nella classifica dei tempi più veloci dei 60 metri piani in Italia alle spalle dello stesso Jacobs e di Michael Tumi.

Quella di Ceccarelli non è stata l’unica medaglia d’oro toscana agli Assoluti di Ancona. Sul gradino più alto del podio, infatti, sono saliti anche Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri, vincitori rispettivamente del salto in lungo femminile e del lancio del peso maschile, la prima in forza alle Fiamme Gialle e il secondo all’Aeronatica, mentre Matteo Oliveri, nato a Sanremo ma tesserato per Virtus Lucca, la stessa società che ha lanciato Jacobs prima che passasse alle Fiamme Oro, si è imposto nel salto con l’asta.