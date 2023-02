Cede trave alla ex Villa dell'Agrario di Lucca, laboratori off limits

Da oggi, martedì 21 febbraio 2023, il secondo piano della palazzina denominata “Ex Villa” dell’Istituto agrario “Busdraghi” di Mutigliano (Lucca) sarà off limits per l’attività didattica e di laboratorio.

I tecnici della Provincia, infatti, nel corso di un sopralluogo per la consueta manutenzione ordinaria, si sono accorti del cedimento di una trave della copertura che ha prodotto un leggero avvallamento di una porzione del tetto della palazzina. Quest’ala della palazzina, utilizzata come laboratorio di informatica e di fisica, sarà interdetta quindi per motivi di sicurezza e nei prossimi giorni il solaio sarà puntellato in attesa di ulteriori verifiche strutturali.

Trattandosi comunque di un’ala destinata ai laboratori, la chiusura non dovrebbe creare particolari disagi nello svolgimento dell’attività didattica della scuola.

Dichiarando formalmente l’inagibilità di un’ala dell’edificio scolastico, l’ente di Palazzo Ducale potrà chiedere alla Regione Toscana di accedere ai fondi specifici stanziati dalla Legge regionale n. 70 per gli interventi di somma urgenza. I tempi previsti per il ripristino sono stimati in due-tre mesi.

La Provincia di Lucca – che nel 2018 ha ristrutturato e riqualificato la palazzina ex Cori del Busdraghi - anche alla luce di quanto accaduto, cercherà di accelerare il più possibile l’iter per l’avvio dei nuovi laboratori nell’ex fienile. Un intervento per il quale è stato approvato nei mesi scorsi il progetto definitivo da 1,5 milioni di euro: fondi messi a disposizione dall’Unione Europea attraverso la missione 4 Nex Generetion Eu del PNRR. Il prossimo passaggio riguarderà il progetto esecutivo a cui seguirà la gara di appalto per l’avvio dei lavori.

