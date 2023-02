CertaldoArte23, le mostre di Palazzo Pretorio presentate in Consiglio regionale

Anche quest’anno il Palazzo Pretorio di Certaldo, simbolo del bellissimo borgo medievale, diventa la cornice in cui saranno ospitate varie mostre d’arte. Per presentare il calendario della rassegna "CertaldoArte23" è stata organizzata una conferenza stampa presso il Media center Sassoli di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. L’appuntamento è per giovedì 23 febbraio alle 13,30.

Interverranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, l’assessora comunale alla Cultura Clara Conforti e Francesca Parri che, con Exponent, si occupa del coordinamento e del progetto di allestimento delle mostre in cartellone.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa