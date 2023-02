La Corale Santa Cecilia di Empoli cerca voci maschili

La Corale Santa Cecilia di Empoli organizza audizioni per voci maschili (sezioni tenori e bassi/ baritoni).

Le audizioni si svolgeranno martedì 28 Febbraio alle ore 21.30 presso la sede in piazzetta della Propositura di Sant’Andrea.

Ingresso dal chiostro.

Sono richieste attitudine al canto e alla musicalità e età compresa fra i 20 e i 65 anni.

Per iscrizioni e informazioni:

E mail coralesantacecilia1808@gmail.com

Tel. 349 8163917

La storia della Corale Santa Cecilia

Nata all’interno della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli nel 1808, la Pia Società Corale Santa Cecilia vanta il primato di istituzione musicale più antica della città. Nel corso della sua vita più che centenaria, ha saputo affiancare all’attività di supporto alle celebrazioni più importanti della Collegiata di Empoli, anche una prolifica carriera di eventi quali concerti di musica sacra e non, la costante partecipazione alla messa in scena di Opera in Piazza a Empoli con repliche a Grosseto e l’evento per salutare il Nuovo Anno promosso dal comune di Empoli.

Collabora costantemente con il Centro di studi musicali Ferruccio Busoni e con altre associazioni musicali del territorio quali le associazioni il Mosaico e il Contrappunto di Empoli e Gli Amici della Lirica Umberto Borsò di Castelfiorentino.

Fra gli ultimi impegni che l’hanno vista protagonista ricordiamo la Messa di Gloria di Mascagni, promossa dall’associazione il Mosaico, nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli con replica nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ponte Buggianese, la messa in scena di La Bohème per Opera in Piazza del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, a Empoli, la Kronugmesse di Mozart eseguita per I Concerti di Sant’Andrea a Empoli, l’Oratorio di Natale di Saint-Saens, in collaborazione con Gli Amici della Lirica associazione Umberto Borsò, con repliche a Empoli e Castelfiorentino, la partecipazione al Galà Lirico di Capodanno al fianco dell’associazione il Contrappunto.

Fonte: Corale Santa Cecilia di Empoli