Cus Pisa in lutto, è scomparso Claudio Grassini

Il Cus Pisa piange la scomparsa di un suo storico allenatore, nonché carissimo amico, Claudio Grassini, nativo del Comune di San Giuliano Terme per anni attivo in provincia e in Toscana; si è spento all'età di 71 anni: da anni combatteva contro la SLA.

Tra le squadre allenate da Grassini in carriera ci sono Pantere Lucca, Viareggio, Migliarino Volley, Casciavola, Volley Pisa, Valdiserchio, Lupi Santa Croce e Cus Pisa, tra volley maschile, femminile e settore giovanile, ovviamente dopo aver smesso di giocare.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e tutti gli amici del CUS Pisa, in questo triste momento, fanno le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Adelina, ai figli Marco e Riccardo.

I funerali di Claudio Grassini si terranno mercoledì 22 alle ore 14.30 presso la Chiesa di Santa Caterina a Pisa

Fonte: Cus Pisa - ufficio stampa