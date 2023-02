Don Biancalani chiede di adottare giovane rimpatriato

Un'altra iniziativa che farà discutere da don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia che nella sua parrocchia ha accolto e continua ad accogliere moltissimi migranti. Ieri ha annunciato di aver presentato in tribunale a Pistoia la richiesta di adozione del ventenne Lamin, ex ospite del centro originario del Gambia, al quale 4 mesi fa era stato revocato il permesso di soggiorno dopo una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito a Potenza in un Centro per il rimpatrio. Il 21 marzo ci sarà l'udienza con il giudice. Il religioso spiega che non ci dovrebbero essere ostacoli per l'adozione di una persona maggiorenne. Biancalani ha spiegato che durante gli anni al centro Lamin "è dientato un punto di riferimento per le centinaia di ragazzi accolti".