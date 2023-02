Violenza di genere, imprenditori di Empoli a lezione per aiutare le vittime

Imprenditori a lezione per imparare a prevenire e contrastare la violenza sulle donne. È accaduto ad Empoli, dove Confcommercio ha realizzato un percorso formativo nell’ambito del ‘progetto “Noi ci siamo” voluto dalla Città Metropolitana di Firenze con le associazioni Lilith e Artemisia.

Il percorso si è concluso nella sede dell’associazioni di categoria in via Vanghetti ed ha coinvolto una ventina fra titolari e dipendenti di bar, ristoranti e negozi. Persone che ogni giorno lavorano a stretto contatto con il pubblico e che ora, con i preziosi consigli degli esperti del Centro aiuto donna Lilith delle Pubbliche assistenze riunite di Empoli, il centro antiviolenza per donne e minori che risponde alle richieste di aiuto dell’area empolese, hanno imparato come riconoscere tra i propri clienti le vittime di abusi, come intercettare con discrezione eventuali richieste di aiuto e indirizzarle a quanti – come i centri antiviolenza – possono garantire la necessaria assistenza.

“Confcommercio da sempre sottolinea il ruolo di ‘presidio sociale’ che i negozi di vicinato rivestono nel tessuto urbano e sociale – dice Giovanna Passeri, vicepresidente della delegazione Confcommercio Empolese Valdelsa -. Grandi o piccole aziende, professionisti, imprenditori, collaboratori, ma anche cittadini, ci siamo e vogliamo essere consapevoli sul tema della violenza di genere per poter essere veicoli di una cultura del rispetto e della prevenzione. Vogliamo saper leggere e decifrare le situazioni critiche che possono essere un segnale di violenza fisica, psicologica o economica per portare un aiuto utile e concreto - prosegue la vicepresidente - ringrazio i colleghi che assieme a me hanno chiuso per qualche ora il proprio negozio e hanno investito del tempo per essere presenti agli incontri. Una comunità più sensibile e più attenta al prossimo è possibile e dipende anche e soprattutto da noi. Non serve fare tanto, serve fare qualcosa”

Dopo il corso empolese, Confcommercio continua a sostenere il progetto “Noi ci siamo” con altri due interventi formativi gratuiti destinati agli imprenditori del terziario di Firenze (dal 23 febbraio) e del Mugello (dal 28 febbraio a Borgo San Lorenzo). Chi volesse partecipare può scrivere a l.basagni@confcommerciofiar.it oppure contattare direttamente le sedi Confcommercio.

Fonte: Confcommercio Firenze