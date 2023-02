"Farine di grillo nello storico forno", i titolari sporgono denuncia

"Lì usano farine di grillo". Messaggi anonimi che denunciano il falso verso il Forno Conti di viale Ferraris a Sesto Fiorentino. La città, come racconta la stampa locale oggi, è stata tappezzata di questi cartelli. Si è pensato inizialmente a una burla ma vista la diffusione dei messaggi, sia in varie parti della città che in zone ben visibili, i titolari del forno stanno seguendo la strada dela denuncia. "Le nostre farine sono tradizionali, non c'è niente di vero. Pensavamo all'inizio a uno scherzo ma quando sono aumentate le segnalazione abbiamo sporto denuncia contro ignoti.

Sull'uso delle farine di grillo gonews.it ha effettuato un sondaggio la scorsa settimana, "Mangeresti prodotti fatti con farina di grillo?", vedendo vincitrice la fazione dei contrari.