Festa della donna, un flash mob da Guinness con Astro Empoli e Uisp

ASTRO Empoli e Uisp Empoli Valdelsa organizzano per domenica 12 marzo un flash mob nell’ambito delle celebrazione per la festa della donna. Si tratta di un’iniziativa tutta al femminile, che avrà come obiettivo principale quello di raccogliere fondi per il supporto delle attività che Astro porta avanti sul territorio empolese in sostegno alle donne in terapia oncologica. In particolare, le risorse raccolte andranno a finanziare il servizio di trasporto delle malate oncologiche negli ospedali fuori dall’area Empolese Valdelsa.

«Da molti anni ormai la nostra associazione è impegnata nella sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione sui tumori e in particolare quelli al seno - spiega Paolo Scardigli, presidente di Astro - attraverso iniziative sociali e di raccolta fondi a favore del Centro Donna e del reparto di chirurgia senologica di Empoli. Grazie alla generosità della cittadinanza empolese siamo riusciti a fornire un supporto importante, in termini di servizi e macchinari oltre che di specialisti dedicati. Quest’anno la campagna, che andrà avanti anche nei mesi successivi fino all’evento “La Vie en Rose”, si concentrerà sul finanziamento di un servizio importante come il trasporto delle pazienti che non possono permettersi il costo del viaggio negli ospedali di Careggi e Cisanello. Un servizio per il quale sono stati tagliati i fondi regionali».

Il flash mob, come detto, si rivolge direttamente alle donne e ha l’ambizione di entrare nel Guinness dei Primati come evento più partecipato proprio da un pubblico femminile. «Tutte insieme balleremo una semplice coreografia - afferma Francesca Cecconi, consigliera di Astro e ideatrice dell’iniziativa - che è possibile scaricare dalla pagina https://www.facebook.com/profile.php?id=100090134258088. Basta indossare un indumento rosa per l’occasione. L’evento gode del patrocinio del Comune di Empoli e vede come sostenitrici due aziende del territorio, che doneranno alla causa un euro ciascuna per ogni partecipante: si tratta dell’ambulatorio di cosmetica “Antiche Mura” della dottoressa Caparrini e della concessionaria “Brogi&Collitorti”».

L’appuntamento, dunque, è per domenica 12 marzo alle ore 11 in piazza Farinata degli Uberti, a Empoli. La partecipazione, ovviamente, è libera e gratuita. Nel frattempo è già possibile sostenere la raccolta fondi attraverso la pagina www.associazioneastroempoli.it.

«È una lunga collaborazione quella che ci lega ad Astro - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - una collaborazione che viene da lontano e che ogni anno ci vede uniti per sostenere il Centro Donna e le azioni di prevenzione dei tumori al seno, attraverso iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Anche a questo flash mob abbiamo aderito con entusiasmo collaborando con tutti i nostri corsi alla preparazione dell’evento per parlare di donne con le donne e sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema importante della prevenzione. L’invito è quello di partecipare numerosi ad un evento che faccia tingere di rosa piazza Farinata per la festa delle donne».

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa