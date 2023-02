Linee telefoniche del Meyer intasate, l'ospedale si scusa dei disagi

In questi ultimi due giorni si stanno verificando disagi sulle linee telefoniche del Meyer, ed in particolare su quelle del Cup dedicate alla prenotazione di esami: l’ospedale si scusa con i cittadini per questo disservizio, legato ad una congestione delle linee telefoniche.

Questa congestione e i ripetuti rallentamenti sono dovuti ad un corposo incremento del volume di prenotazioni telefoniche, per fronteggiare il quale il Meyer è già al lavoro sull’acquisto di una nuova centralina telefonica in grado di “reggere” l’elevato numero di richieste.

Le procedure sono già state avviate e si prevede possano essere finalizzate entro la fine del 2023, grazie ai fondi PNRR.

Opzione online per alcune specialità. Si ricorda che, per alcune specialità (Radiografie, Ecografie eccetto quella alle anche) e per alcune prime visite (Chirurgia della mano, Ematologia, Ginecologia, Neurochirurgia, Nefrologia, Reumatologia) è possibile la prenotazione online, tramite il portale prenota.sanita.toscana.it e la app Toscana Salute.