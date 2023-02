Moment Musicaux a San Quirico, continua la rassegna di Prima Materia

Domenica 26 febbraio alle ore 18, presso la sede in via di Poppiano 100, l’Associazione Prima Materia ha organizzato un nuovo appuntamento con la rassegna musicale “Moment Musicaux”. La rassegna ha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione che si propone come una vera “comunità musicale”, dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale.

“Ad Astra, cammino poetico musicale sul topos delle stelle” è il titolo delo spettacolo di domenica che vedrà esibirsi Anna e Bruno Bergamini, figlia e padre. Artisti torinesi che porteranno un percorso nella letteratura poetica e musicale che ha per tema le stelle, dal simbolismo medievale alla metafora barocca, al topos letterario umanistico-rinascimentale della natura specchio, in cui gli astri ardono e pulsano come il cuore del poeta. Contrappunta il programma il tema dell’inno monodico Ave maris stella, il saluto alla Vergine Maria che è stata spesso vista come luce nella tenebra, guida e faro per l’umanità.

L’inno, risalente al XIV secolo, godette di immensa fortuna e diversissimi autori si ispirarono e continuano ad ispirarsi alla melodia per loro composizioni. Un viaggio tra le stelle, con Anna alla voce e Bruno al clavicembalo ma soprattutto una meditazione sul buio e sulla luce. Le musiche saranno di Guillaume Dufay (1400-1474), John Dowland (1563-1626), Barbara Strozzi (?-1677), Girolamo Frescobaldi (1583-1643) ed altri autori medievali e rinascimentali.

L'ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività dell’associazione. Appuntamento quindi domenica 26 febbraio alle ore 18:00 a Prima Materia.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa