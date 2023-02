Nuovi alberi in piazza del Popolo, riunione a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli ha organizzato per mercoledì 1 marzo alle ore 21:30 un’assemblea pubblica per condividere con la cittadinanza un progetto di riqualificazione delle alberature di piazza del Popolo. L’incontro si terrà presso l’Auditorium del Centro culturale “Le Corti” (entrata lato piazza Machiavelli) e coinvolgerà i tecnici di Consiag Servizi Comuni, azienda che gestisce in-house il servizio di manutenzione e cura del verde urbano. All’evento parteciperà anche il Comitato Alberi e Natura.

Durante l’incontro saranno discusse le diverse tipologie di alberature da mettere a dimora nella piazza, tenendo conto di compatibilità col tessuto urbano e principi di biodiversità, oltre che le strategie finora messe in campo e in programma per conservare al meglio gli esemplari di leccio tutt’ora presenti.

L’assemblea sarà introdotta dal Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa