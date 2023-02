Piano del traffico a Certaldo, Ciampolini (FI): "Problema da risolvere"

Una breve riflessione è indispensabile a distanza di qualche settimana dalla manifestazione dove alcune centinaia di cittadini hanno attraversato il centro cittadino fino alla piazza Boccaccio per manifestare il loro dissenso verso il nuovo piano del traffico. Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, che prima della della manifestazione aveva ascoltato alcuni partiti politici ed associazioni, ha confermato la sua disponibilità al confronto, annunciando la sospensione del piano che, ad un anno di distanza dalle elezioni equivale ad uno stop definitivo almeno per questa legislatura Il comitato adesso deve costituirsi e dire in quale direzione vuole andare, perché il problema della viabilità una volta sospesa la sperimentazione rimane. Via de Amicis e le vie limitrofe si trovano ancora avvolte da un transito importante.

Sarebbe singolare trovarsi difronte a più comitati che si fronteggiano, quindi occorre affrontare il problema con una visione più ampia. Altro dato singolare è quello della politica locale. Alcuni consiglieri non sono pervenuti, altri al traino, segno che ormai la comunità si autogestisce senza necessità di riferimenti istituzionali. Il piano del traffico, non era una novità, era già presente nel programma del sindaco Campinoti e ripreso da questo sindaco che ha avuto una solida affermazione elettorale . Il problema del traffico andrà risolto con questa o con la prossima giunta; inoltre considerate le pesanti deleghe bilancio ed altro del vicesindaco Francesco Dei, più che di toto - sindaco dovremmo parlare del toto vice - sindaco.

Filippo Ciampolini - Vice coordinatore provinciale Forza Italia