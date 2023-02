Rally dell'Abetone, 40esima edizione con il Dynamo Camp

Quest’anno saranno quaranta. Quaranta edizioni del Rally degli Abeti e Abetone, nato nel 1983 in una piovosa nottata di giugno ed arrivato ad essere, anno dopo anno, una delle competizioni su strada più apprezzate non solo in Toscana.

Un traguardo significativo, quello dell’edizione che andrà in scena il 20 e 21 maggio, raggiunto grazie alla passione ed al grande lavoro della AS Abeti Racing, che ha portato il “rally più verde d’Italia” ad essere anche l’ideale veicolo di comunicazione del territorio della Montagna Pistoiese mediante lo sport, grazie al notevole afflusso di turismo emozionale che genera.

Per festeggiare al meglio l’importante ricorrenza la AS Abeti Racing ha deciso di legare in modo simbolico le giornate del Rally a Dynamo Camp, di Limestre primo camp di terapia ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie, per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata. Nato nel 2007, Dynamo Camp si trova all’interno di un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, la Oasi Dynamo.

Una realtà importante, sia per la propria mission quanto per la Montagna Pistoiese, che quest’anno si trova coinvolta con il Rally degli Abeti e Abetone con il fine di ampliare il proprio messaggio allo sport ed ai suoi attori. Per questo, il Rally degli Abeti ha intitolato a Dynamo Camp il nome di una prova speciale un riordinamento verrà ospitato dentro la struttura di Limestre, dove le macchine saranno esposte e visibili

“Siamo lusingati e galvanizzati - commenta Andrea Mammy, presidente della AS Abeti Racing – la nostra gara raggiunge quest’anno un traguardo invidiabile, ha sempre dato segno di solidità organizzativa e di idee per dare stimolo ai rallies. Avere al nostro fianco per un momento simbolico una realtà come Dynamo Camp, che oltre a dare lustro alla nostra montagna ha un immenso valore sociale, è certamente motivo di vanto e soddisfazione, attraverso lo sport cercheremo di far arrivare forte il loro messaggio, di far capire la loro realtà”.

TORNANO DUE GIORNI DI GARA SU UN PERCORSO ISPIRATO ALLA TRADIZIONE, MA MODIFICATO

Alla gara “moderna”, secondo atto della Coppa di sesta zona, si affiancherà la 10^ edizione dello “storico”, la quale sarà valida come terza prova del Trofeo Rally di terza zona e, per la terza occasione, vi sarà la gara di regolarità sport, disciplina in costante ascesa e di forte interesse anche mediatico. La gara sarà valida anche quale seconda prova del Campionato sociale ACI Pistoia-Memorial Roberto Misseri.

La AS Abeti Racing ha disegnato una gara che pur ispirandosi alla tradizione avrà importanti novità. Il Quartier Generale sarà come sempre San Marcello Pistoiese che ospiterà, oltre alla Direzione di Gara anche partenza ed arrivo nella centralissima Piazza Matteotti, diventata oramai un’icona della competizione.

Si tornerà a correre su due giorni su un totale di sette prove speciali, tre previste al sabato e quattro alla domenica. Due prove speciali saranno inedite, pur sfruttando porzioni di altre “piesse” già conosciute. Confermato il parco di Assistenza nella zona di insediamento artigianale di Campo Tizzoro, usata da diverse stagioni.