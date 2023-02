Si cerca dal pomeriggio di ieri Laura Sisti, anziana di Gambassi Terme. La prefettura di Firenze ha diramato il piano di ricerca della persona scomparsa. Era uscita alle 17 dalla sua casa di via Michelangelo per andare al bar Pontormo a bordo della sua Citroen Saxo rossa targata AP666DC. Da allora non è più tornata a casa. Chi sa qualcosa può contattare i carabinieri di Gambassi Terme al numero 0571/638205.