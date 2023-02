Sempre, frammenti donna: spettacolo a Castelfiorentino per il Centro Donna

Un racconto teatrale per esplorare l’universo femminile. Un mondo che racchiude intelligenza, coraggio, forza di volontà, determinazione: dalla tradizione popolare ai grandi autori, dalle donne partigiane alle case chiuse. Questo il biglietto da visita di “Sempre, frammenti donna”, spettacolo promosso dal Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, che si terrà Domenica 26 febbraio al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (ore 17.45 – ingresso gratuito).

Lo spettacolo, a cura del Teatro di Bo’, si inserisce nel programma di iniziative organizzate in vista della prossima Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) e vedrà salire sul palco Franco Di Corcia Jr (direttore) e gli attori Silvana Isolani, Mattia Pagni e Daniela Parziale, con il contributo artistico delle allieve attrici dei laboratori teatrali della compagnia.

La serata – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino ed è finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze - sarà anche un’occasione per le operatrici del Centro antiviolenza delle Pubbliche Assistenze di presentare i risultati del progetto “Noi ci siamo” attraverso il quale il Centro Lilith ha svolto azioni di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere per le scuole, la collettività e le aziende, soggetti che hanno partecipato in gran numero da tutta l’area della Città Metropolitana.

“Siamo felici – osserva il vice sindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – di ospitare a Castelfiorentino questo spettacolo promosso dal Centro Aiuto Donna Lilith, un servizio delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino che svolge una insostituibile funzione di ascolto, prevenzione e supporto nei confronti delle donne che si trovano in situazioni difficili, di stalking o di violenza, fisica e/o psicologica. Ringrazio pertanto le Pubbliche Assistenze e il Centro Aiuto Donna per questa serata inserita a pieno titolo nel programma dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna”.

“Questo racconto teatrale – si legge in una nota del Teatro di Bo’ - vuole celebrare la Donna attraverso il suo passaggio da Protagonista nel Teatro, nella Poesia, nella Musica e nella Storia: la Donna di tutti i giorni, la donna con se stessa, la Donna che è Bellezza sempre. E’ un omaggio all’universo femminile di ieri, di oggi e di domani”.

Per informazioni sullo spettacolo: 351.5944009 www.teatrodibo.it

Per contattare il Centro Aiuto Donna Lilith: 0571.725156 www.lilithcentroaiutodonna.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa