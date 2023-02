Sesa acquisisce Next Step per la digitalizzazione delle aziende pubbliche locali

Sesa - leader in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, con 4.200 dipendenti e ricavi annui per circa € 2,39 miliardi, quotata allo STAR - annuncia l'acquisizione della maggioranza di Next Step, consolidando le proprie competenze nelle soluzioni software per la digitalizzazione dei pagamenti dei servizi pubblici locali, in relazione agli obiettivi legati all'Agenda Digitale. L'operazione è avvenuta tramite la società controllata Var Group.

Per Sesa si tratta della terza acquisizione dell'anno, dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda margin del 15% e l'ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni.

Next Step (http://www.nextstepsolution.it/societa.html) ha sede a Collecchio (Parma) ed un organico di circa 15 persone, con ricavi per circa 1,5 milioni di euro e un Ebitda margin del 30%. L'azienda offre soluzioni software e di trasformazione digitale ad aziende pubbliche locali, supportandone la digitalizzazione dei sistemi di pagamento. La società ha sviluppato internamente una soluzione software web based per la gestione finanziaria delle Entrate Locali (ENTRA NEXT), allineata agli standard della Pubblica Amministrazione.

Next Step rafforza il posizionamento nel settore ERP (Enterprise Resource Planning) and vertical applications di Var Group - che ha effettuato l'acquisizione tramite la controllata Apra - con un perimetro di ricavi di circa € 180 milioni, 1.200 risorse umane e oltre 6.000 imprese clienti su scala nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo, con il coinvolgimento nel capitale dei Soci Operativi di Next Step Denis Colla, Andrea Pasquetti e Federico Pederzani ed obiettivi di crescita sostenibile a medio termine.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato: "Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software, con focus sulle aziende pubbliche locali che presentano una forte e crescente domanda di digitalizzazione. Continuiamo ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".

Fonte: SeSa