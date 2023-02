Sporco, unto e alimenti non tracciati: sanzione per un locale a San Miniato

I carabinieri di San Miniato e i Nas di Livorno sono entrati in azione per un locale della città della Rocca. Il titolare è stato denunciato e i militari hanno sequestrato 35 chili di alimenti. Scattata anche una sanzione da oltre 3.900 euro.

I carabinieri hanno riscontrato la presenza di carne e pesce in un congelatore, ma gli alimenti erano senza rintracciabilità. Inoltre i locali erano in precarie condizioni igienico-sanitarie, sono stati trovati scarti di precedenti lavorazioni e tracce di unto. All'interno dell'esercizio c'era chi fumava, sono stati trovati portacenere con mozziconi. Non erano nemmeno state compilate le schede di rilevazione dei frigoriferi.