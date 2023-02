Truffa online per un escavatore, denunciato 42enne

I carabinieri di Rosignano Marittimo hanno denunciato un 42 enne bresciano gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un imprenditore di Cecina.

Il denunciato è accusato di aver messo in vendita sulla pagina di e-commerce di un noto sito web un escavatore, attirando l’attenzione dell’imprenditore in ragione del prezzo particolarmente vantaggioso dell’oggetto. Contattato il sedicente venditore e avuta rassicurazione da quest’ultimo circa le buone condizioni della macchina operatrice, è stato pattuito il prezzo ma, dopo aver effettuato il bonifico il 42enne si è reso irreperibile e della macchina operatrice nessun riscontro. Sono quindi entrati in azione i carabinieri che hanno rintracciato e denunciato il truffatore.