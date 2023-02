Aggressione al liceo, Pd condanna violenza. Melio: "Niente da Lega e FdI"

«Fatti inaccettabili, episodi di aggressione di stampo squadristico, non una rissa come qualcuno ha affermato con la volontà di sminuire. Doveroso per il Consiglio regionale prendere posizione, esprimere condanna e solidarietà agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze ed, inoltre, ferma condanna per gli episodi di violenza avvenuti, nei giorni scorsi, al liceo Pascoli. L’antifascismo è nel dna della Toscana».

Lo ha detto Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, illustrando la mozione del gruppo PD approvata in aula.

«La Regione Toscana – ha spiegato Ceccarelli – ha sempre svolto un’azione costante, sul piano politico e culturale, per contrastare con forza ogni azione che, in aperta violazione dei valori costituzionali, utilizza metodi e forme proprie del fascismo. Un’azione importantissima, soprattutto verso le nuove generazioni, che invitiamo la Giunta a perseguire. All’esecutivo regionale, con la nostra mozione, chiediamo, inoltre, di attivarsi nelle sedi opportune, a partire dal Governo, e in particolare presso il Ministero dell’Interno e dell’Istruzione e Merito, affinché vengano assunti tutti i necessari provvedimenti per garantire la libertà e l’incolumità degli studenti toscani. Come pure ribadiamo la richiesta al governo nazionale di esprimere anch’esso netta e ferma condanna».

Melio: "Inaccettabile astensione di Lega e Fratelli d'Italia"

Fratelli D’Italia e la Lega, nel Consiglio regionale di oggi, si sono astenuti e non hanno votato l’atto proposto dal Partito Democratico che chiedeva di prendere le distanze dalle aggressioni avvenute davanti al Liceo Michelangiolo di Firenze per mano di sei militanti dell'organizzazione di destra “Azione studentesca”, collegata proprio a Fratelli D’Italia (che, ricordiamo, sta governando il Paese).

I numerosi emendamenti presentati oggi da loro, infatti, confermati anche dalle parole di Francesco Torselli (capogruppo FDI), avevano lo scopo di denunciare “la violenza in generale e a priori”, senza però voler riconoscere la matrice di tale violenza, evitando di dare un nome o un aggettivo chiaro alle orribili immagini che tutte e tutti abbiamo visto (nascondendosi, peraltro, dietro all’attesa di ulteriori accertamenti, e mi chiedo cos’altro serva per identificare gli aggressori…).

Non contenti, hanno accusato il PD toscano di aver “strumentalizzato” il fatto per dividere il Consiglio “in un momento in cui i cittadini stanno affrontando molti problemi” (citando Baldini, Consigliere della Lega). Insomma, hanno provato pure a far leva sui sensi di colpa in modo totalmente fuori luogo, a discapito della reale chiarezza.

Che dire, ancora una volta la destra si dimostra incapace di condannare all’unanimità il f4scismo e lo squadrismo, ma soprattutto di dissociarci in modo fermo e deciso dall’orrore che in qualche modo li riguarda comunque. E sì, su questo sono d’accordo con loro: abbiamo perso (o meglio, hanno perso) l’ennesima occasione per dimostrarsi migliori, nel rispetto di un Paese antifascista, delle cittadine e dei cittadini.

Scaramelli (IV): "Regione parte civile"

“La Regione Toscana in caso di eventuale procedimento penale si costituirà parte civile”. A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, in merito alla mozione approvata oggi dall’Aula sulle aggressioni avvenute nei riguardi di alcuni studenti dei licei fiorentini Pascoli e Michelangiolo.

“Ringrazio i colleghi per aver accolto i miei emendamenti che comprendono anche - spiega Scaramelli - la vicinanza al corpo scolastico tutto e l’apprezzamento per il senso civico dell’insegnante del Michelangiolo prontamente intervenuta a fermare l’aggressione. Una violenza inaudita che, come ogni violenza, non ha giustificazione ma impone alle autorità, alla società tutta la presa di coscienza e l’intervento”.

Meini (Lega): "Condanna ai fatti, ma non strumentalizzare"

“Innanzitutto - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - condanniamo apertamente senza se e senza ma, quanto successo nei giorni scorsi fuori da un liceo fiorentino; un episodio grave che come esponenti delle istituzioni abbiamo, però, il dovere di non strumentalizzare per evitare di riscaldare ulteriormente gli animi. La Giustizia farà il suo corso e poi sanzionerà adeguatamente i protagonisti di questa vicenda che stigmatizziamo con forza. Restiamo allibiti, dopo aver letto alcune circolari redatte da Dirigenti scolastici di scuole del capoluogo che, con espressioni farneticanti, certamente non hanno svolto correttamente il loro precipuo ruolo di educatori-conclude l’esponente leghista.”