Premio letterario Dino Campana, ecco come partecipare

Il Quotidiano On-line Marradi Free News indice, con il patrocinio del Comune di Brisighella Unione dei Comuni della Romagna Faentina e la collaborazione di Rinascimento Poetico-Accademia degli Incamminati – Centro Studi Campaniani Enrico Consolini e Associazione Culturale Opera In Stabile, la X edizione del Premio Letterario “Dino Campana” Edizione 2023 Concorso Nazionale-Internazionale La Poesia ci salverà la cui premiazione si svolgerà a Brisighella nel Chiostro del Convento dell’Osservanza sabato 16 settembre alle ore 11.

Svolgimento: Le opere poetiche dovranno pervenire online sul sito www.marradifreenews.com info utilizzando l’apposito formulario. Ogni autore può partecipare con una sola lirica. La quota di partecipazione alle spese organizzative è di 10 euro. I partecipanti dovranno versarla tramite il c/c postale 14264477 intestato ad Accademia Incamminati 47015 Modigliana (FC) indicando nella causale: Premio Letterario Campana 2023.

Testi: I testi devono essere in lingua italiana, editi o inediti mai postati sui social e mai premiati in altri concorsi. Le opere a tema libero non potranno superare i quaranta versi o righe ed andranno inviate anche con il solo titolo con carattere in corpo 12 in pdf alla segreteria frenewsmarradi@gmail.com

Scadenza: sarà possibile presentare la propria opera entro e non oltre il giorno 20 agosto 2023.

Premi

Al 1° classificato: € 200,00

Al 2° classificato: € 150,00

Al 3° classificato: € 100,00

Le prime tre classificate saranno pubblicate, su Marradi-Free News on line e sulla rivista “Il Maestro di Marradi” che stamperà per l’occasione le opere vincitrici del premio “2013-2023” Premio speciale per la musicalità dell’opera istituito nel 2019 a cura di “Opera In-Stabile” in memoria di “Emilio Betti”, già Presidente dell’Associazione, terza edizione Diplomi di merito e/o partecipazione saranno istituiti ed assegnati dal Presidente della Giuria.

Giuria: La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da: Rodolfo Ridolfi (Ideatore e Fondatore del Premio) Presidente; Federica Balucani (Soprano), Barbara Betti (Musicista Opera In-Stabile), Gianna Botti (Scrittrice), Sandro Cosmai (Avvocato Opera In-Stabile), Emanuela Dalla Libera (Poetessa), Paolo Gambi (Rinascimento poetico) Mirna Gentilini (Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini”), Pape Gurioli (Compositore Musicista), Stefano Mercatali (Pittore), Riccardo Monopoli (Attore-Regista), Patrizia Ravagli (Accademia degli Incamminati), Raffaella Ridolfi (Marradi Free News), Lorenzo Somigli (giornalista), Massimo Scalini (Psichiatra), Elisabetta Zambon (Poetessa).

Notizie sui risultati: Gli autori selezionati saranno avvisati telefonicamente o tramite notifica mail.

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul web www.marradifreenews.com