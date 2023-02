Rubano ottone da 2mila euro al mercatino dell'usato: denunciati

I carabinieri di Rigutino (Arezzo) hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due fratelli residenti a Roma dopo un furto di tre testiere ed una pediera da letto in ottone per un valore di vendita stimato in circa 2.000 euro.

I due a bordo di un furgone bianco alcune settimane fa erano andati in un negozio di oggetti usati, al momento chiuso per pausa pranzo. In assenza di dipendenti e titolare, i due hanno caricato via l'ottone che era stato messo in esterno in esposizione per il negozio.

La videosorveglianza ha permesso di risalire alla targa del furgone, risultato di proprietà di un prestanome. Per risalire ai due, i carabinieri si sono serviti delle informazioni ottenute durante un controllo lo stesso giorno dei colleghi di Terni.

Ottenute le fotografie dei due uomini, gli stessi sono stati riconosciuti nelle persone immortalate dal circuito di videosorveglianza e pertanto sono statti denunciati alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale.