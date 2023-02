"San Miniato, mon amour!", all'Orcio d'Oro la poesia di Alessio Guardini

Martedì 28 febbraio, all'Orcio d'Oro (via Augusto Conti 48, San Miniato) durante la mostra di Gianfranco Tognarelli, alle 21,30 andrà in scena "San Miniato, mon amour!", di e con Alessio Guardini.

Si tratta di una raccolta di canzoni e poesie, in endecasillabo, scritte in undici anni e sempre dedicate alla città. La redazione di questo lavoro di grande attrattiva, è avvenuta in varie occasioni, da parte di questo eccezionale poeta, che trae le sue origini dall'improvvisazione in ottava rima delle nostre campagne, da quando poeti contadini si sfidavano in eccezionali tenzoni fatti di parole, spesso inventate.

Alessio Guardini, che ha alle spalle studi da geometra, ma che da sempre si è divertito con la parola e la rima, è stato anche protagonista in una trasmissione televisiva, durante la quale ogni settimana cantava il paesaggio e le sue bellezze. Su queste rime Guardini ha pubblicato almeno due libri, impegnandosi in un lavoro di recupero delle parti nascoste di San Miniato, quelle stesse che ha cantato nelle sue canzoni e poesie.

Guardini, inoltre è stato nominato presidente di Moti Carbonari, una importante associazione per il recupero delle antiche strade della città.