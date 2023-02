Barnini, Nardella e i sindaci del Fiorentino condannano le parole di Valditara

Condanniamo fermamente l’aggressione squadrista avvenuta sabato scorso davanti al Liceo Michelangiolo di Firenze, dove studenti sono stati picchiati da coloro che indagini hanno appurato essere esponenti del movimento giovanile di destra Azione Studentesca.

Quanto avvenuto non può essere derubricato a rissa, quanto accaduto deve essere condannato da ogni forza politica, ancor di più deve farlo chi ci governa. Non ci possono e devono essere ambiguità.

Il confronto politico può essere anche aspro, ma mai possono essere difesi o giustificati fatti come quello avvenuto in Via della Colonna.

Esprimiamo vicinanza ai giovani aggrediti, ringraziamo l’insegnante che si è frapposta tra loro e gli aggressori, un senso civico che dovrebbe essere di esempio per tutti.

Manifestiamo solidarietà alla Dirigente scolastica del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Annalisa Savino. Condividiamo ogni parola da lei scritta e riteniamo grave che il Ministro Valditara, invece che condannare i fatti, abbia voluto solo definire la lettera impropria minacciando di “prendere misure”.

Frasi inaccettabili alla luce di quanto accaduto.

Facciamo nostre le parole della Dirigente «Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti».

Noi non ci volteremo mai dall’altra parte.

Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze

Paolo Omoboni, Sindaco di Borgo San Lorenzo

Piero Giunti, Sindaco di Reggello

Alessandro Manni, Centro-sinistra per San Godenzo

Barnini Brenda, Sindaca di Empoli

David Baroncelli, Sindaco di Barberino Tavarnelle

Stefano Passiatore, Sindaco Dicomano

Roberto Ciappi, Sindaco di San Casciano

Paolo Sottani, Sindaco di Greve in Chianti

Giulia Mugnai, Sindaca di Figline e Incisa Valdarno

Monica Marini, Sindaca di Pontassieve

Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero

Gianpiero Mongatti, Sindaco di Barberino di Mugello

Filippo Giordano Allkurti, Lista Civica Bene Comune di Firenzuola

Filippo Carlà Campa, Sindaco di Vicchio

Gian Piero Moschetti, Sindaco di Palazzuolo sul Senio

Vito Maida, Sindaco di Rufina

Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci

Alessio Calamandrei, Sindaco Impruneta