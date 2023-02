Cabaret Clown Show, studenti di teatro americani al C'Art di Castelfiorentino

Al Teatro C’art di Castelfiorentino venerdì 24 febbraio alle 21.00 andrà in scena “Cabaret Clown Show”, spettacolo interpretato da dagli allievi della Coastal Carolina University e del Vassar College.

Grazie alla pluriennale collaborazione con l’Accademia dell’Arte di Arezzo, il Teatro C’art ha ospitato infatti gli allievi delle due università americane per una settimana sotto la consulenza e direzione artistica di André Casaca, realizzeranno il prossimo venerdì il risultato di questa settimana di sperimentazione e creazione comica.

Il Teatro C’art collabora con l’Accademia dell’Arte di Arezzo in diversi programmi formativi, André Casaca è uno dei docenti infatti dell’Accademia per quanto riguarda il lavoro fisico clownesco. Una collaborazione questa, estremamente ricca dal punto di vista artistico e pedagogico. Gli allievi in scena Abril Castillo-Acosta , Blake Kerzie, Julia Pickard, Logan Martin e Frances Rippy.

Spettacolo ad ingresso libero

Tessera associativa annuale 2023 € 5

Ingresso riservato ai soci

INFO e PRENOTAZIONE: 3207715516 oppure inviare una mail a info@teatrocart.com