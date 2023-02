La Stamperia Braille della Toscana alla fiera dell'editoria Testo

"La Stamperia Braille della Regione Toscana sarà presente con un proprio stand a “Testo [Come si diventa un libro]” la Fiera dell’Editoria in programma da venerdì 24 a domenica 26 febbraio alla stazione Leopolda di Firenze". Ad annunciarlo è l’assessora regionale al sociale, Serena Spinelli, che sottolinea come questa partecipazione sia parte di un percorso di crescita che proseguirà per tutto l’anno e anche oltre.

“Abbiamo infatti in programma – aggiunge l’assessora - lo sviluppo delle attività della Stamperia con l'acquisizione di nuovi macchinari e la realizzazione di uno spazio espositivo e didattico. La presenza a "Testo" conferma l'importanza del braille e del tema dell'accessibilità per il mondo dell'editoria, dei libri e della cultura in generale. I visitatori potranno scoprire come nasce un libro in braille, gli oggetti necessari, insieme a una selezione delle pubblicazioni di narrativa, dagli autori classici a quelli contemporanei, dai romanzi ai libri illustrati per bambini, fino a una piccola sezione di poesia. Inoltre, all'interno della fiera si svolgeranno due laboratori a cura della Stamperia Braille. Colgo l'occasione per ringraziare quindi chi nella nostra stamperia lavora, con dedizione e professionalità, dando così a tante persone cieche o ipovedenti la possibilità di leggere tramite le proprie dita".

Venerdì 24 febbraio alle 18, nella Sala Morante, si terrà il laboratorio, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, “Leggere in nero/leggere in braille. Viaggi cognitivi ed emozionali attraverso la lettura”. Nel corso del laboratorio, alla presenza dell’autrice, verranno letti dei brani tratti dal libro "Nonno Terremoto. Un bambino nel 1938” di Daniele Susini e Fulvia Alidori (Einaudi ragazzi 2019). Introdurrà l'evento l’assessora alle Politiche Sociali della Regione Toscana Serena Spinelli.

Il secondo evento si svolgerà domenica 26 febbraio, alle ore 19.00, a chiusura della fiera, nella Sala Olivetti, dove si terrà il laboratorio: “Patrizia Cavalli fa testo” dedicato alla poetessa. La Stamperia Braille distribuirà ai presenti un suo testo in nero e braille.

Come sostenere i progetti Braille

È possibile sostenere i progetti speciali donando alla Stamperia Braille tramite versamento su c/c/p n. 11109535 oppure tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT76 A076 0102 8000 0001 1109 535, Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX .

La donazione deve essere intestata a: REGIONE TOSCANA-STAMPERIA BRAILLE, v. A. Nicolodi, 2, 50131 FIRENZE. Nella causale basterà indicare “DONAZIONE”.

Chi sceglie di donare con bonifico e desidera ricevere la lettera di ringraziamento come attestazione del contributo, può inviare i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo) e la ricevuta del versamento a: s-braille@regione.toscana.it oppure via fax allo 055 4382815

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa