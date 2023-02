Lettera antifascista della preside, Giani: "Parole intense e bellissime"

Il presidente Eugenio Giani esprime sincero apprezzamento per la lettera-lezione sull’antifascismo scritta dalla dirigente scolastica Annalisa Savino del Leonardo da Vinci di Firenze dopo il pestaggio avvenuto sabato scorso davanti al Liceo Michelangiolo.

“Sono parole intense e bellissime - dichiara Giani - che non solo rappresentano espressione concreta di esercizio della libertà di pensiero costituzionalmente garantita, ma racchiudono amore per i valori democratici, attenzione verso l’educazione delle giovani generazioni, e preoccupazione verso i rischi di scivolamento verso pratiche violente e autoritarie”.

“Cara professoressa Savino – aggiunge il presidente – la sua lettera è un monito per tutti ma è anche motivo di orgoglio per tutta la Toscana, terra che affonda le radici della sua storia moderna, sin dal suo simbolo, nella lotta della Resistenza e nel contributo alla nascita della nostra Costituzione, e che ha deciso di inserire nel proprio Statuto l’antifascismo come principio cardine”.