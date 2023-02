Minaccia due coppie con una roncola, arrestato

Un uomo di 38 anni è stato fermato dai carabinieri di Pergine Valdarno per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti di due coppie.

Una delle due coppie - 70 l'età dei due - ha infatti chiamato i militari perché l'uomo, armato di roncola, la stava minacciando intimando ai due di farlo entrare.

I carabinieri lo hanno perquisito e gli hanno trovato l'arma che nascondeva in maniera maldestra sotto il giaccone.

Secondo i carabinieri perginesi, l'uomo non è nuovo a comportamenti del genere: in passato aveva avuto gli stessi atteggiamenti vessatori nei confronti di un'altra coppia residente della zona.

L’uomo è stato dichiarato in arresto per la violazione della misura cautelare e nello stesso pomeriggio di martedì 20 febbraio, giorno del fermo, si è tenuto il rito direttissimo terminato con la convalida dell’arresto e la remissione in libertà dell’uomo, che è stato, inoltre, deferito in stato di libertà per tentata estorsione e porto ingiustificato di arma.